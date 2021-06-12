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穆斯林友善粽子應景 移民署籲新住民宅在家防疫過端午

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
印尼籍新住民黃燕妮親手製作穆斯林友善粽子。圖／移民署宜蘭服務站提供
印尼籍新住民黃燕妮親手製作穆斯林友善粽子。圖／移民署宜蘭服務站提供

端午節就快到了，吃粽應景一下。移民署宜蘭服務站今年和印尼籍新住民黃燕妮合作，推出應景的「穆斯林友善粽子」印尼棉蘭粽，讓移民、移工朋友在疫情期間，也能宅在家感受過節氣氛。宜蘭服務站主任簡玉屏表示，不少人為穆斯林信仰，粽子用料不用豬肉，特別挑選雞肉。

黃燕妮結婚來台22年，和幾個外籍姊妹合開東南亞料理餐廳，她這次分享的印尼棉蘭粽用料豐富，使用台灣在地糯米、特製溫體雞腿肉，加入沙薑、辣椒和印尼獨家配方熱炒後包裹製成，花了1到2周時間，製作約50顆粽子。宜蘭服務站不少人首次嘗鮮，大讚口味真的很特別。

疫情期間，宜蘭服務站暫停通譯工作，但是電話關懷不間斷，藉由聯繫新住民、移工，以了解其健康近況，並宣導防疫訊息，也會寄送有穆斯林禮拜儀式加持的粽子，讓他們在家也能過端午。簡玉屏提到，移工們平時工作、聯繫不易，因此透過這次佳節關心，也分享穆斯林友善粽子。

國內疫情延燒，移民署宜蘭服務站表示，除了加強移工的健康關懷，也會和專勤隊前往羅東火車站、異國小吃店等重點區域店，進行防疫措施宣導。另外，新住民、移工能透過新住民團體、移工社群平臺，了解多國語言的防疫資訊。

印尼棉蘭粽用料豐富，使用台灣在地糯米、雞腿肉，加入沙薑、辣椒和印尼獨家配方熱炒後製成。圖／移民署宜蘭服務站提供
印尼棉蘭粽用料豐富，使用台灣在地糯米、雞腿肉，加入沙薑、辣椒和印尼獨家配方熱炒後製成。圖／移民署宜蘭服務站提供
移民署宜蘭服務站與專勤隊向新住民、移工祝賀佳節。圖／移民署宜蘭服務站提供
移民署宜蘭服務站與專勤隊向新住民、移工祝賀佳節。圖／移民署宜蘭服務站提供
印尼棉蘭粽用料豐富，使用台灣在地糯米、雞腿肉，加入沙薑、辣椒和印尼獨家配方熱炒後製成。圖／移民署宜蘭服務站提供
印尼棉蘭粽用料豐富，使用台灣在地糯米、雞腿肉，加入沙薑、辣椒和印尼獨家配方熱炒後製成。圖／移民署宜蘭服務站提供

移工 粽子 移民署

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