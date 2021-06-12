全台首座基隆文化中心走過35年歲月 2億翻修美術館規格

全台首座基隆文化中心迄今超過35年，為基隆重要藝文核心，市府擬具「基隆美術館展場提升計畫」工程案，向文化部爭取2億4千萬元經費，重新翻修為美術館規格，希望能再展時代風華。

文化局長陳靜萍今天指出，基隆文化中心前身為日治時期1903年興建的「基隆公會堂」，這棟建物於1985年落成啟用，不僅是全台首座文化中心，同時也扮演基隆藝文推廣的重要媒介。

陳靜萍說，市府向文化部爭取2億4千萬元的經費，要將使用時間長久、老舊及漏水狀態嚴重的文化中心重新翻修，配合去年底開工的「演藝廳暨周邊裝修工程」，以美術館規格將文化中心1至3樓一併規劃城展場空間，保留國內文化中心唯二的宮廷式階梯，也將1樓打通讓動線更流暢。4至7樓迴廊則將整建為新的休憩空間。

文化設施科長吳純明指出，文化中心經歷多次小型整修後，各空間機能已無法整合相互串接，且相關設施效能也逐漸老舊，此次針對空間進行大規模整修，將在明年初完工。