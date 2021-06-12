快訊

上海入境確診 「台灣輸出」又一例

不斷更新／端午連假國道嚴格匝道儀控 一早往國5回堵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首座基隆文化中心走過35年歲月 2億翻修美術館規格

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
全台首座基隆文化中心走過35年歲月，2億翻修美術館規格。圖／基隆市政府提供
全台首座基隆文化中心走過35年歲月，2億翻修美術館規格。圖／基隆市政府提供

全台首座基隆文化中心迄今超過35年，為基隆重要藝文核心，市府擬具「基隆美術館展場提升計畫」工程案，向文化部爭取2億4千萬元經費，重新翻修為美術館規格，希望能再展時代風華。

文化局長陳靜萍今天指出，基隆文化中心前身為日治時期1903年興建的「基隆公會堂」，這棟建物於1985年落成啟用，不僅是全台首座文化中心，同時也扮演基隆藝文推廣的重要媒介。

陳靜萍說，市府向文化部爭取2億4千萬元的經費，要將使用時間長久、老舊及漏水狀態嚴重的文化中心重新翻修，配合去年底開工的「演藝廳暨周邊裝修工程」，以美術館規格將文化中心1至3樓一併規劃城展場空間，保留國內文化中心唯二的宮廷式階梯，也將1樓打通讓動線更流暢。4至7樓迴廊則將整建為新的休憩空間。

文化設施科長吳純明指出，文化中心經歷多次小型整修後，各空間機能已無法整合相互串接，且相關設施效能也逐漸老舊，此次針對空間進行大規模整修，將在明年初完工。

陳靜萍說，因應新型冠狀肺炎疫情，文化局為配合疫情三級警戒，開工祈福儀式簡單慎重，近來民眾因居家防疫而無法出門參與藝文活動，明年文化中心將有嶄新面貌。

全台首座基隆文化中心走過35年歲月，2億翻修美術館規格。圖／基隆市政府提供
全台首座基隆文化中心走過35年歲月，2億翻修美術館規格。圖／基隆市政府提供
全台首座基隆文化中心走過35年歲月，2億翻修美術館規格。圖／基隆市政府提供
全台首座基隆文化中心走過35年歲月，2億翻修美術館規格。圖／基隆市政府提供
全台首座基隆文化中心走過35年歲月，2億翻修美術館規格。圖／基隆市政府提供
全台首座基隆文化中心走過35年歲月，2億翻修美術館規格。圖／基隆市政府提供

基隆 美術館 疫情

延伸閱讀

基隆疫苗分配1萬2千劑 林右昌臉書貼醫護與病毒對抗照

林右昌：基隆確診逾6成與雙北有關 應區域聯防

基隆破200例確診 林右昌：6成和雙北有關再引家庭群聚

影／基隆75歲以上長者不必預約 林右昌：等疫苗到27處開打

相關新聞

全台首座基隆文化中心走過35年歲月 2億翻修美術館規格

全台首座基隆文化中心迄今超過35年，為基隆重要藝文核心，市府擬具「基隆美術館展場提升計畫」工程案，向文化部爭取2億4千萬...

基隆疫苗分配1萬2千劑 林右昌臉書貼醫護與病毒對抗照

基隆市政府今天晚間10點半表示，剛剛接到中央通知，疫苗分配給基隆有1萬2000劑，將規劃85歲（含）以上優先施打。明天不...

警戒三級基隆強制關閉娛樂業者551家 娛樂稅減收534萬

因應中央流行疫情指揮中心延長新冠肺炎疫情全國三級警戒，公告5月15日起應配合強制關閉的埸所、行業，基隆市受影響查定課徵娛...

開會上班活動都遠距 林右昌隔空頒獎用這招照片爆紅

慈濟基金會攜手基隆市政府合作，提供「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」直接配送2131位急困學生家中，讓學生防疫期間不出門，健...

林右昌視訊頒獎照片 網友讚鏡頭逼真化身魔術師

受到疫情影響，基隆市長林右昌今天透過視訊拿著感謝狀頒給慈善單位時，螢幕中對方的手似乎真的伸手受獎。不少網友看到這逼真一幕...

台東火車站27返鄉旅客快篩 結果均為陰性

端午節連假明天開始，台東縣政府在火車站設置的快篩站今天下午4點啟用，3班列車共計27位旅客自願篩檢，篩檢結果都為陰性。但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。