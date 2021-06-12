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警戒三級基隆強制關閉娛樂業者551家 娛樂稅減收534萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
警戒三級基隆強制關閉娛樂業者551家，娛樂稅減收534萬。記者游明煌／攝影
警戒三級基隆強制關閉娛樂業者551家，娛樂稅減收534萬。記者游明煌／攝影

因應中央流行疫情指揮中心延長新冠肺炎疫情全國三級警戒，公告5月15日起應配合強制關閉的埸所、行業，基隆市受影響查定課徵娛樂業者共有551家，稅務局將主動依各該行業主管機關提供清冊或查得資料，核減停業期間娛樂稅至7月底，按原查定營業額調減100%計算，估計娛樂稅稅收損失約534萬元。

基隆市稅務局今天表示，針對配合強制關閉的查定課徵娛樂業者，基隆市將主動核減娛樂稅至7月底，業者免申請，受影響的查定課徵娛樂業者計551家。

稅務局說，警戒三級公告應關閉的休閒娛樂場所，涉及娛樂活動或設施之查定課徵娛樂業者如舞廳舞場、電子遊戲機、視聽視唱業、資訊休閒業等，及基隆市公告基隆市專營暨兼營選物販賣機店業者，渉及娛樂稅設施如具娛樂性的選物販賣機（夾娃娃機），自公告應強制關閉之日起至7月底止，稅務局將主動減免5月15日到31日，及6、7月份娛樂稅，業者免申請。

稅務局還表示，娛樂業者配合該府防疫措施強制停業期間，將主動核減停業期間娛樂稅，但業者於公告停業期間過後如欲繼續停業或歇業、變更娛樂設備數量，業者仍需依娛樂稅法第7條規定提出申請減免，以維護權益。

基隆 疫情 新冠肺炎 三級警戒

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