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基隆疫苗分配1萬2千劑 林右昌臉書貼醫護與病毒對抗照
基隆市政府今天晚間10點半表示，剛剛接到中央通知，疫苗分配給基隆有1萬2000劑，將規劃85歲（含）以上優先施打。明天不會施打，因還不確定疫苗到底何時會送到，暫依原計劃6月15日開始施打。今晚林右昌也在臉書貼出多張醫護人員仍在第一線，與病毒對抗照片。
中央原通知6月15日第三批疫苗會到，為75歲以上長者施打疫苗，但日期提前。基隆市政府今天晚間10點半表示，剛剛接到中央通知，疫苗分配給基隆有1萬2000劑，將規畫85歲（含）以上優先施打。
明天開始是端午連假，林右昌今晚也在臉書貼文，市長先向市民道晚安，接著詢問現在大家正在規劃端午連假嗎？不過，這個時候，還有許多醫護人員仍在第一線，與病毒對抗。
林右昌說，疫情嚴峻的這個時候，全國三級警戒或許帶給大家生活、工作諸多不便，但是大家別忘了，「我們或許被改變了生活模式，但許多醫護卻是用生命捍衛著你我的健康」。
林右昌表示，明天起開始是3天連假，請市民答應他，避免出遊及非必要的跨區移動，端午在家不返鄉，只要大家忍住，前線醫護就能多喘一口氣、早一些回家，挺醫護，不返鄉，待在家，團結防疫守台灣。
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