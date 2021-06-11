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開會上班活動都遠距 林右昌隔空頒獎用這招照片爆紅

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
開會上班活動都遠距，林右昌隔空頒獎用這招照片爆紅。圖／基隆市政府提供
開會上班活動都遠距，林右昌隔空頒獎用這招照片爆紅。圖／基隆市政府提供

慈濟基金會攜手基隆市政府合作，提供「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」直接配送2131位急困學生家中，讓學生防疫期間不出門，健康安心吃。市長林右昌今天在市府透過視訊，向慈濟基金會執行長顏博文等人致謝，「隔空」致贈感謝狀，照片貼上網後，不少網友按讚，讓照片意外爆紅。

林右昌由教育處長林祝里、觀銷處長曾姿雯及參議翁利芳陪同，今天在市府貴賓接待室透過視訊，向慈濟基金會執行長顏博文等人致謝，藉視訊畫面致贈感謝狀，表達由衷謝意。

林右昌透過視訊表示，在暑期提供弱勢孩子家庭「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」，防疫期間飲食上無後顧之憂，健康又營養。

曾姿雯說，這場「隔空頒獎」是因疫情的作法，但這張照片意外爆紅，市長有如變身大衞魔術師，隔空頒獎，「以後父親節丶母親節丶畢業典禮線上頒獎都不是問題了」。

林右昌 慈濟

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