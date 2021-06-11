聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東火車站27返鄉旅客快篩 結果均為陰性
端午節連假明天開始，台東縣政府在火車站設置的快篩站今天下午4點啟用，3班列車共計27位旅客自願篩檢，篩檢結果都為陰性。但仍有旅客不願篩檢，直接離開車站。有旅客支持，也有旅客認為沒必要。衛生局表示，篩檢採個人意願，不強迫。
衛生局表示，火車站快篩站分2個篩檢區，旅客一下火車出關，就有衛生人員宣導是否有意篩檢，若旅客有意願，就會引導前往篩檢站內填寫資料，然後採檢檢體，連續3天從早上10點到晚上8點；若現場篩檢陽性，就搭防疫車輛前往醫院PCR篩檢。
今天下午4點火車站快篩站人員全副防疫裝備等待3班列車旅客出關，有旅客看到現場有免費快篩服務，即自願篩檢，也有旅客則直接離開。3班車約50多位旅客，有27位接受篩檢，最後採檢結果均為陰性。
「篩檢保護自己，也保護別人，很好啊！」一名自願篩檢的陳姓旅客說，他支持設快篩站，檢查一下不會少一塊肉，又是免費，至少知道自己健康狀況。另黃姓旅客表示，自己篩檢過了，沒必要回來再篩檢，感覺好像有病一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言