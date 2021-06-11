台東火車站27返鄉旅客快篩 結果均為陰性

端午節連假明天開始，台東縣政府在火車站設置的快篩站今天下午4點啟用，3班列車共計27位旅客自願篩檢，篩檢結果都為陰性。但仍有旅客不願篩檢，直接離開車站。有旅客支持，也有旅客認為沒必要。衛生局表示，篩檢採個人意願，不強迫。

衛生局表示，火車站快篩站分2個篩檢區，旅客一下火車出關，就有衛生人員宣導是否有意篩檢，若旅客有意願，就會引導前往篩檢站內填寫資料，然後採檢檢體，連續3天從早上10點到晚上8點；若現場篩檢陽性，就搭防疫車輛前往醫院PCR篩檢。

今天下午4點火車站快篩站人員全副防疫裝備等待3班列車旅客出關，有旅客看到現場有免費快篩服務，即自願篩檢，也有旅客則直接離開。3班車約50多位旅客，有27位接受篩檢，最後採檢結果均為陰性。