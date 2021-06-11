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林右昌視訊頒獎照片 網友讚鏡頭逼真化身魔術師
受到疫情影響，基隆市長林右昌今天透過視訊拿著感謝狀頒給慈善單位時，螢幕中對方的手似乎真的伸手受獎。不少網友看到這逼真一幕大驚，直呼林右昌簡直化身知名魔術師。
受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，國內許多民間企業都已實施遠端辦公，學校也採線上教學。
慈濟基金會今天與基隆市政府合作，提供「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」將配送基隆市2131名急困學生家中，讓學生防疫期間不出門，健康安心吃，同時照顧在地運輸業者生計。
林右昌在市政府貴賓接待室透過遠端視訊，代表市民頒發感謝狀，向遠在花蓮的慈濟基金會執行長顏博文等人致謝。
有趣的是，在遠端視訊表揚時，林右昌手拿感謝狀隔著螢幕頒發，螢幕中的顏博文也伸出手受獎，因彼此手勢都在「正確位置」上，不少網友看到這逼真一幕後引發有趣聯想，直呼林右昌簡直化身知名魔術師大衛考柏菲（David Copperfield），把感謝狀變入螢幕內。
「市長的隔空防疫非常確實」網友們說，「太酷了吧！這就是傳說中的隔空傳書是嗎」，還是「比哆啦A夢的道具還方便」，也感覺螢幕內受獎人的手快要穿出來了。
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