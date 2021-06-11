端午連假防疫不鬆懈 台東縣府火車站啟動快篩

端午節連續假期，今天下午台東火車站出現首波移動人口，台東縣政府在火車站設置快篩站，每班北東列車平均不到百名乘客，大部分旅客配合快篩，且都未出現陽性反應。

台東縣長饒慶鈴多次在記者會及臉書（Facebook）貼文，高喊旅北台東人暫時不要返鄉，尤其是端午節連續假期，「守住端午節，請暫時先不要返鄉」。饒慶鈴昨天再度強調「端午節3天連假是我們守住疫情的重要關鍵」。

儘管大家高喊「端午節暫不返鄉」，但根據台東縣政府昨天的統計，3天連續假台鐵售出到台東的車票約400張，自行開車的則無法統計。從今天下午起就有移動人口開始進入台東。

下午4時48分由台北到台東的自強號列車進站，台東縣政府立即啟動快篩應戰，希望防堵新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）進入台東，由於台鐵局控管每班列車僅開放20%座位，加上「暫時不要返鄉」的親情喊話，幾乎每班列車不到百人，但也有全家返鄉的旅北台東民眾。

大部分遊客配合台鐵台東火車站及台東縣衛生局人員柔性勸導，同意免費快篩，但也有部分民眾趕時間未快篩，台東縣政府衛生局截至晚上6時統計有20餘人快篩皆是陰性。

根據台鐵局售票統計，3天端午節連續假東部幹線台北至台東售出約400張車票，但持續有人退票中。