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部立基隆醫院社區篩檢站今啟用 提供快篩、PCR兩種檢測
因應國內新冠肺炎疫情升溫，衛生福利部基隆醫院為便利民眾，以及有助提前找出隱藏於社區之中的感染源，今天正式啟用社區篩檢站，提供民眾網路預約篩檢服務。
衛生福利部基隆醫院長林慶豐表示，社區篩檢站提供民眾抗原快篩、PCR篩檢兩種檢測服務，期望藉此提升篩檢的可近性，提早發現盡早預防及診治，防止感染源繼續傳播的機會。
衛生福利部基隆醫院社區篩檢站服務時間為上午8時至12時、下午1時至5時，網路預約掛號開放上午、下午各100名，額滿為止；預約當日請主動出示本人身分證及健保卡完成報到；快篩結果約25至30分鐘出爐，或民眾可於採檢48小時後，自行使用「全民健保行動快易通APP」查詢檢驗結果。
端午佳節將屆，今天院長林慶豐準備養生粽關懷住院病人，偕同副院長羅景全、秘書李玲美及社工室主任蔡聖華，送至各護理站，由護理人員轉交住院病人，祈願病人能早日康復。
養生粽由基隆醫院營養室團隊研發，精心設計適合病人食用的菜單；粽葉不只包裹著健康美味的粽子，更同時蘊含對病人滿滿的祝福。林慶豐呼籲民眾改以電話、視訊等方式線上團圓，減少移動、避免群聚。
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