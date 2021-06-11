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感謝抗疫辛勞 理想大地、花蓮市代送暖醫護與清潔隊員

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市代會副主席李振瑋（右3）等人，今送愛心粽和飲料慰勞辛苦的清潔隊員，由市長魏嘉賢（左3）代表接受。圖／花蓮市公所提供
花蓮市代會副主席李振瑋（右3）等人，今送愛心粽和飲料慰勞辛苦的清潔隊員，由市長魏嘉賢（左3）代表接受。圖／花蓮市公所提供

疫情持續，第一線醫護、清潔人員備極辛勞，花蓮理想大地製作戴口罩的可愛防疫餅乾，今天送給花蓮慈濟醫院醫護人員；花蓮市民代表會副主席李振瑋等人，贈送應景的粽子和飲料感謝市公所清潔隊員，壽豐鄉長劉耀宗也送粽子給住在外縣市的公務員，感謝他們配合防疫也堅守崗位端午不返鄉。

理想大地渡假飯店是觀光產業，也因為疫情生意大受影響，仍認為站在第一線抗疫的醫護人員，是最需要關注的一群。飯店協理林景泉今天帶著1000片造型別致的防疫糖霜餅乾，送到花蓮慈院，由院長林欣榮代表受贈，再分送醫護人員，不少醫護都說好吃又可愛。

林景泉說，「防疫餅乾」造型是以卡通人臉戴上口罩，再加上愛心，代表「戴上口罩是我們表達愛的方式」，也提醒防疫期間民眾要記得戴好口罩。這款防疫餅乾在理想大地網站、臉書等都買得到。

花蓮市代會副主席李振瑋、市民代表江如玲、黃達祥，以及柯媽媽肉粽負責人柯宏德，今天合力送了550顆粽子及飲料給花蓮市清潔隊，慰問隊員辛勞，也替隊員補充在大太陽下還得穿著密不透風的防護衣執行清消，流失的水分及體力。

市長魏嘉賢說，清潔隊員平日工作繁重，近日還要全力防疫，執行清消工作，壓力非常大。他感謝隊員堅守崗位，也感謝市代們送來的粽子和飲料，以及協同工藝社捐贈防護面罩、純真本草企業社捐贈防疫茶及清草茶，這些都是對隊員們最有力的支持。

另外在壽豐鄉有7名分別住在新北、桃園、屏東、彰化等地的公務員，端午期間不返鄉團聚，堅守工作崗位，鄉長劉耀宗分送粽子表達謝意，另也頒贈工作獎金給辛苦的清潔隊員。

花蓮壽豐鄉公所有7名公務員來自外縣市，但端午節堅守崗位不返鄉，鄉長劉耀宗（右）送上粽子表達謝意。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮壽豐鄉公所有7名公務員來自外縣市，但端午節堅守崗位不返鄉，鄉長劉耀宗（右）送上粽子表達謝意。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮理想大地渡假飯店特製千片可愛的防疫糖霜餅乾，今天送給花蓮慈濟醫院第一線醫護人員。圖／理想大地提供
花蓮理想大地渡假飯店特製千片可愛的防疫糖霜餅乾，今天送給花蓮慈濟醫院第一線醫護人員。圖／理想大地提供

粽子 口罩

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