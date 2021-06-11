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國中會考基隆17人5A++ 2人捨建中直升暖中有30萬獎學金

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
國中會考基隆17人5A++，2人捨建中直升暖中有30萬獎學金。記者游明煌／攝影
國中會考基隆17人5A++，2人捨建中直升暖中有30萬獎學金。記者游明煌／攝影

110年國中教育會考成績11日公布，教育處統計，今年基隆區各國中會考總體表現與全國平均相當，5A++學生共有17人。基隆市暖暖高中國中部學生胡宥彥、白耀誠獲得5A++成績，今年國中教育會考成績預估可上台北市建國中學，但他們決定從暖暖高中國中部直升高中部，預計可獲得基隆市政府頒發30萬元獎學金鼓勵。

國中教育會考成績公布，基隆市應屆畢業生報考人數為2877人，教育處說，今年基隆區各國中會考總體表現與全國平均相當，5A++學生共有17人，其中銘傳9人、二信4人、暖中2人、中正1人、建德1人，尤其銘傳國中3人同時獲得5A++及作文六級分成績，成績表現優異。

教育處指出，基隆市暖暖高中國中部學生胡宥彥、白耀誠獲得5A++成績，今年國中教育會考成績預估可上台北市建國中學，但他們決定從暖暖高中國中部直升高中部，預計可獲得基隆市政府頒發30萬元獎學金鼓勵，顯示基隆市近年推動就近入學政策，深獲學生及家長支持。

教育處長林祝里建議學生及家長，與其一味依據會考成績追求排名學校，不如同學依據自己喜好跟目標，選擇一所能讓自己充滿學習自信跟維持學習動機高的學校，是維持高度學習效能的不二法門，基隆市政府也有設有成績優秀學生就讀市立高中獎學金辦法，最高獎金額度為30萬元，鼓勵同學擇己所愛，發揮所長。

國中教育會考 基隆 北市

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