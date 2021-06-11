不受疫情影響 台東夏雪芒果外銷上看10公噸

台東縣政府與電商平台合作，4月開始在網路預售台東夏雪芒果，成績亮眼，預估6月間可達10公噸以上。

台東縣政府農業處今天表示，台東縣為農產大縣，在防堵新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情同時縣長饒慶鈴也超前部署，指示農業處務必要加強協助農產品的行銷，減少疫情對台東農產品銷售的影響。

農業處今年4月間與跨境生鮮電商平台台灣好農合作，在網路預售台東夏雪芒果，成績相當亮眼，統計到5月底外銷香港、澳門、新加坡已經超過1000箱、國內市場也銷售了1500箱，每箱3公斤，合計已有7500公斤，而目前正值夏雪產季開跑的採收期，縣府預估整體在海內外電商平台銷量可望超過10公噸。

農業處表示，有芒果界LV稱呼的台東夏雪芒果，保留了土芒果的濃郁香氣、愛文芒果的細緻，與金煌的金黃果色，自10多年前引進到台東種植後，因土質及氣候條件相當適合，在產量、收益上都相當豐碩，包括台東市、卑南、太麻里、東河等地都有農民種植，面積已接近200公頃，全台第一。

另外，兼任台東農產公司董事長饒慶鈴的授意下努力爭取，讓擁有夏雪芒果品種權的福爾摩沙公司，今年度特別為台東夏雪芒果設計不同的授權貼紙，也讓台東在地生產夏雪芒果和外縣市有所區別。

台東農產公司更預計在6月23日辦理台東夏雪芒果評鑑，雖然因為疫情關係無法讓大家現場品嚐，但歡迎大家可以看評鑑結果做網路訂購，給疫情期間宅在家的消費者，享受最美味的台東夏雪芒果，夏雪的盛產期是6月到7月初之間。