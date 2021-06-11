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基隆安心寶飽箱及健康蔬果箱 直送2131位急困學生家中
慈濟基金會攜手基隆市政府合作，提供「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」直接配送2131位急困學生家中，讓學生防疫期間不出門，健康安心吃。
市長林右昌今天由教育處長林祝里、觀銷處長曾姿雯及參議翁利芳陪同，上午在市府貴賓接待室透過視訊，向慈濟基金會執行長顏博文等人致謝，藉視訊畫面致贈感謝狀，表達謝意。會由教育處營養師以當令及健康食材，設計出「健康蔬果箱」內容，並由產發處協助媒合業者提供食材及後續包裝，暑假期間每月配送一次到學生家戶中，
林右昌說，暑假將屆，他在日前與教育處林處長商討協助2千餘位弱勢家庭孩子，透過翁參議與慈濟基金會的協助，在暑期提供弱勢孩子家庭「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」，防疫期間飲食上無後顧之憂，健康又營養。
林市長強調，這項善舉，基隆市率全國之先與慈濟基金會合作，共同照顧經濟弱勢的急困學生家戶，並結合在地運輸業者配發食物箱及蔬果箱，在經濟受疫情影響的狀況下，營造一個共善經濟循環模式，照顧學童同時能顧及多重產業。
教育處表示，學校停課至暑假，市政府為照顧弱勢學生用餐問題，停課不停餐，持續補助弱勢學生午餐，包括低收入戶783人、中低收入戶489人、弱勢兒少158人、清寒701人，暑假期間更加碼照顧經濟弱勢家庭餐食協助。
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