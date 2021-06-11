花蓮愛客網送好禮 把握最後一日抽獎機會

2021年夏日炎炎，花蓮縣客家庄再度桐花盛開，花蓮縣府客家事務處推出「桐遊花蓮趣」，以影音推送方式，藉由網路結合在地農特產品推廣，分享花蓮桐花之美。即日起可上臉書粉專「花蓮愛客網」參與抽獎。

花蓮縣長徐榛蔚去年在吉安鄉中園步道參與桐花影片拍攝，今年則在縣政府前石雕廣場向全國民眾推薦花蓮，「四、五月是油桐花開的季節，帶領大家走訪花蓮縣」。她從吉安、鳳林、瑞穗到玉里，細數縣內桐花盛開處，五月飛雪，青山白頭，結合花蓮眾多旅遊景點，保證精彩。

今年客家事務處的推薦重點，以花蓮南埔客家文化會館、吉安中園步道、南華工作站、鳳林水源地、瑞穗鐵道公路玉里客家生活館為主，並融進去年微風女神郭源元的畫面，再次呈現詩意花蓮。

值得一提的是，花蓮洄瀾薯道創辦人劉瑞祺全力支持客家桐花推廣，提供贈品給予「花蓮愛客網」分享者抽獎。

凡是瀏覽影片，並留言分享者，皆有機會參加抽獎，明日6月12日截止，請民眾把握最後一天抽獎機會，屆時將在「花蓮愛客網」公布得獎者。（抽獎影片：https://www.facebook.com/watch/?v=775887586443471）

花蓮縣客家事務處處長彭偉族表示，花蓮縣客家庄沿中央山脈東側分布，是桐花最適宜生長的地方，每年花開時節，也是最漂亮的賞桐花地點。今年獲行政院客委會補助，再次面向全台民眾推薦花蓮桐花之美，藉由桐花感受客家的風土人情。