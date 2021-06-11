因應端午返鄉人潮 花蓮2車站設免費快篩站

因應端午連假跨縣市移動人潮，花蓮縣政府今天起在花蓮火車站、玉里火車站設置新冠肺炎抗原快篩站，提供旅客、附近居民免費快篩，將以簡訊方式告知結果。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，端午節免不了返鄉人潮，花蓮縣政府今天起至14日在花蓮火車站東口出口及玉里火車站設置快篩站，並以廣播宣導，鼓勵旅客主動篩檢，並不強制。自行開車返鄉的民眾，則可至花蓮市衛生所預約快篩。

花蓮縣衛生局檢驗科長林燕孜表示，流程簡單，現場登記就可馬上篩檢，以簡訊通知檢驗結果，若是陽性，將立即通知疾病管制科，派救護車或防疫計程車送往醫院做PCR核酸檢測複驗；附近居民若有疑慮，也可前往篩檢。

在車站附近上班的蘇小姐前往篩檢，她說，火車站出入複雜，覺得有點危險，會擔心，篩檢後會趕快回家等結果，也希望大家連假期間待在家，不要移動到外縣市。

從台北返鄉過節的吳姓女子，下車後也主動前往篩檢，她說，搭車期間戴著2層口罩，下車後看到有快篩站，就接受篩檢，為了保障自己、別人。

花蓮車站長林德香指出，往年端午節進出花蓮站的車票單日約1.1萬張車票，這次連假大約單日1000張，乘客量持續減少，車站消毒工作每天進行，保障民眾乘車安全。