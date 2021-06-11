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端午節估400人進入台東 部落喊返鄉族人不要亂跑

中央社 / 台東縣11日電

儘管台東縣長饒慶鈴喊出「守住端午節，暫時不要返鄉」，不過根據台鐵售出的車票，端午節約400人到台東。部落喊出「返鄉族人不要亂跑」。

饒慶鈴多次在記者會中以及臉書貼文，高喊旅北台東人暫時不要返鄉，尤其是端午節連續假，「守住端午節，請暫時先不要返鄉」。她昨天再度強調「端午節3天連假是我們守住疫情的重要關鍵」。

儘管大家高喊「端午節暫不返鄉」，但根據台東縣政府昨天的統計，3天連續假台鐵售出到台東的車票約400張，自行開車的則無法統計。從今天下午開始會有移動人口開始進入台東。

台鐵局表示，為降低人口移動除了減少列車班次外，每班對號列車也只能搭乘原座位的20%，同時端午節連續假台東實名制列車取消，根據截至昨天的統計，東幹線售出的火車票僅有3.42%，南迴線則1.34%，預估這2天還會有退票。

饒慶鈴表示，從今天下午4時起在台東火車站啟動快篩站，12日到14日也配合車班抵達時間提供快篩服務，請返回台東鄉親務必配合，回來一定要快篩，保護自己也保護家人。再次呼籲，請鄉親暫時不要返鄉、也請遊客暫時不要「東漂」。

「既然擋不住，只好規勸了」，延平鄉紅葉部落布農族朱利益說，部落掛起布條呼籲「返鄉族人，好好在家不要亂跑」，畢竟部落內都是老人家，希望能守住端午節守住部落。

台東 端午節

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