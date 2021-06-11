台東警與岸巡隊合作 透過通譯人員讓外籍漁工也知防疫
疫情嚴峻，近期傳出多起外籍移工群聚確診案例，台東縣成功警分局與海巡第13岸巡隊合作，並在通譯人員協助下，針對新港漁港外籍漁工防疫宣導，讓漁工們做好自身防護。
成功警分局表示，新港漁港有近300位外籍漁工，主要來自印尼、菲律賓及泰國等國家，避免漁工們不了解國內防疫措施，造成防疫破口及遭受處分，特別用多國語言來宣導。
今天巡邏車開到港區進行宣導，正在魚市場與碼頭內工作的漁民，尤其外籍漁工們都暫停手邊工作把視線好奇地投向巡邏車，原來巡邏車除了國語與閩南語外，還講英語、泰語和印尼語。
這些外籍語言，由成功警分局外事組率領通譯來針對政府防疫措施和規定來翻譯，花了2天的時間才翻譯完成，讓外籍漁工聽得清楚，明白意思。
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