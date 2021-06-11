這家店提供50份免費暖心午餐 給因疫情致收入銳減民眾

基隆市七堵區有一家店米粉湯店，有感於疫情持續擴散，他天提供50份免費愛心午餐，給受疫情影響導致收入銳減的民眾，要事先登記，不提供現場直接領取。

市議員張秉鈞說，因疫情持續擴散，導致許多市民朋友生活受到影響，感謝暖心店家提供午餐幫助需要協助的人，若身旁有朋友需要，可與他服務處聯繫。這家米粉湯店的米粉湯和滷肉飯很好吃，在地方頗有名氣。

「玉‧米粉湯&台南溫體牛」將捐贈50份暖心午餐，有需要的市民可私訊留言登記，領取時需保持安全距離，同時口罩需戴好。諮詢電話（02）24367988。領取地點基隆市中山區復興路19號，發放時間為今天（11日）中午12時開始發放。每人限領一份 ，請保持安全間距，數量有限送完為止，不接受現場領取。