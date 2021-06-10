聽新聞
test
0:00 / 0:00
防端午連假旅遊群聚 基隆各砲台等戶外文資點全關閉
基隆市政府文化局今晚表示，為防端午節年假民眾到戶外景點群聚，即日起針對戶外開放型文資點進行關閉封鎖，包含國定古蹟二沙灣砲台、大武崙砲台、槓子寮砲台、獅球嶺砲台及北白川宮能久親王紀念碑等，以維護民眾安全。
基隆市文化局表示，配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情三級警戒延長至6月28日，除原訂市內各公共圖書館、文化館舍與文資點持續暫停服務，為戒備端午連假，即日起再公告針對戶外開放型文資點進行關閉封鎖。
文化局長陳靜萍說，轄管室內文資點5月12日宣布全國疫情二級警戒時，隔日即關閉。此次再提高防疫力道，各開放型文資點及砲台區出入口將進行警示並封閉，同時相關工程施作現場落實防疫規範、加強防疫宣導、張貼防疫措施告示牌並同步更新最新防疫資訊。
陳靜萍指出，呼籲民眾連假期間，應避免群聚在基隆市各文資據點。同時文化部「藝文紓困4.0」已開跑，鼓勵基隆藝文事業團體或個人上網進行了解，期盼減輕疫情對藝文產業造成的衝擊，文化局也將加強協助輔導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言