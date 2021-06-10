防端午連假旅遊群聚 基隆各砲台等戶外文資點全關閉

基隆市政府文化局今晚表示，為防端午節年假民眾到戶外景點群聚，即日起針對戶外開放型文資點進行關閉封鎖，包含國定古蹟二沙灣砲台、大武崙砲台、槓子寮砲台、獅球嶺砲台及北白川宮能久親王紀念碑等，以維護民眾安全。

基隆市文化局表示，配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情三級警戒延長至6月28日，除原訂市內各公共圖書館、文化館舍與文資點持續暫停服務，為戒備端午連假，即日起再公告針對戶外開放型文資點進行關閉封鎖。

文化局長陳靜萍說，轄管室內文資點5月12日宣布全國疫情二級警戒時，隔日即關閉。此次再提高防疫力道，各開放型文資點及砲台區出入口將進行警示並封閉，同時相關工程施作現場落實防疫規範、加強防疫宣導、張貼防疫措施告示牌並同步更新最新防疫資訊。