她努力「開房間」 基隆防疫旅館增加近1倍達到200間

自疫情爆發以來，基隆市政府積極輔導防疫旅館，最近家數由4家提升至6家，房間數由115擴增為200間。「努力開房間」就是她，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，這個疫情讓她了解到要開房間真的很不容易。

基隆市長林右昌今天說，基隆防疫旅館最近家數由4家提升至6家，房間數由115擴增為200間，相當不容易。持續提升防疫旅宿之量能，市府更提供基隆市民入住防疫旅館每日500元的防疫補貼，不僅有助推動本市防疫工作，也協助居家檢疫者或居家隔離者入住防疫旅館做好自主防疫。

林右昌表示，市府提供防疫旅館多項補貼及支援，包含括協助申請中央補助防疫旅館每日每房1000元、地方提供防疫旅館第一線工作人員每人每月3000元防疫津貼、員工防疫保險、房間消毒及提供酒精、隔離衣等，歡迎更多合法旅宿業者加入防疫旅館的行列。