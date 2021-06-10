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花蓮防疫計程車隊啟動 衛生局統一調派載送居家隔離者
花蓮縣招募防疫計程車隊，經過防疫訓練、車內加裝隔離設備等，今天正式啟動，共有8輛計程車以專人專車方式，接受衛生局統一派遣，專門載送居家檢疫或居家隔離者，車資由乘客付費，防疫車隊右後車門貼有貼紙，方便民眾辨識。
縣府建設處上月29日招募防疫計程車，共38人報名，本月3日抽籤抽出8位正取及12位備取，4日簽約並為駕駛投保防疫險，再經過防疫及防護裝備專業訓練、加裝車內隔離設備，今天上線。
防疫計程車分為北區4輛、中、南區各2輛，由衛生局統一評估、排班及派遣，載送對象限「居家隔離」及「居家檢疫」者，或經衛生局評估同意後，載送特定民眾至隔離場所、醫療院所或其他指定場所交通接駁之用。
建設處表示，防疫計程車合約期間6個月，合約期間內除接受衛生局指派，不得再從事其他營業載客。縣府補貼每天3500元薪資，合約期滿後駕駛需天居家隔離14天，也將補償營業損失每天2100元。乘客也需使用者付費， 北區的花蓮、吉安及新城3市鄉按表收費，其他鄉鎮考量回程空車，以表價兩倍收取車資。
建設處長鄧子榆表示，防疫期間，感謝這些駕駛挺身而出，為花蓮防疫共同努力。為確保駕駛健康，除協助加保防疫險、施打疫苗，並在符合監理法規前提，在防疫計程車內加裝駕駛與乘客間的防護隔離裝置，每次執行載送任務時，由衛生局提供專業隔離衣、醫療級口罩及手套，載送時間全程開車窗保持通風，每次載運完成會全車內外徹底清消 。
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