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花蓮2確診者近日多次到重慶市場採買 明休市大清消

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市重慶市場因為有確診者足跡，明天將休市一天大清消。圖／市公所提供
花蓮市重慶市場因為有確診者足跡，明天將休市一天大清消。圖／市公所提供

在連續多日零確診後，花蓮今天再增7例，有確診者從上月22日起，數度到過重慶市場採買。花蓮市公所決定重慶市場明天休市一天大消毒，市長魏嘉賢建議攤商可到花蓮市衛生所篩檢站快篩，確保健康。

重慶市場位於東大門附近，是花蓮市最大公有市場。根據縣府疫調，今日有兩名確診者足跡，分別在5月22日、28日、30日，本月1日、3日、5日、6日、7日，多次到過重慶市場，其中除5月22日時間為上午，其餘採買時間都是上午9時至10時。

雖然市內公有市場都有定期消毒、入口處有實聯制，並鼓勵自主分流，市公所仍不敢掉以輕心。市長魏嘉賢今天下午得知後，立即指示市場所長邱信都轉知重慶市場自治會，明（11）日休市一天，市公所將派人前往大清消。

市公所提醒，若民眾近日曾經去過重慶市場，可依手機上的簡訊1922搜尋場所代碼「140587562077811」，對照確診者的足跡；攤商或消費者若感覺身體不適或擔心有接觸的問題，可到花蓮市衛生所的篩檢站快篩。

花蓮市公所早就在重慶市場設實聯制，並鼓勵民眾自主分流，因為近日有確診者足跡，市公所決定11日休市大清消。圖／市公所提供
花蓮市公所早就在重慶市場設實聯制，並鼓勵民眾自主分流，因為近日有確診者足跡，市公所決定11日休市大清消。圖／市公所提供

衛生所 篩檢站 魏嘉賢

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