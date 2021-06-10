花蓮2確診者近日多次到重慶市場採買 明休市大清消

在連續多日零確診後，花蓮今天再增7例，有確診者從上月22日起，數度到過重慶市場採買。花蓮市公所決定重慶市場明天休市一天大消毒，市長魏嘉賢建議攤商可到花蓮市衛生所篩檢站快篩，確保健康。

重慶市場位於東大門附近，是花蓮市最大公有市場。根據縣府疫調，今日有兩名確診者足跡，分別在5月22日、28日、30日，本月1日、3日、5日、6日、7日，多次到過重慶市場，其中除5月22日時間為上午，其餘採買時間都是上午9時至10時。

雖然市內公有市場都有定期消毒、入口處有實聯制，並鼓勵自主分流，市公所仍不敢掉以輕心。市長魏嘉賢今天下午得知後，立即指示市場所長邱信都轉知重慶市場自治會，明（11）日休市一天，市公所將派人前往大清消。