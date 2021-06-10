防端節連假破口 台東中央市場首採分流管制

台東今天新增1起新冠肺炎確診病例，疫情未見稍退，台東最大的傳統市場–中央市場，端午節連假將首次採取分流管制，星期六開放身分證尾數雙數者進入，星期日單數。

台東連續7日未新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，今天再增1例，累計22例。

台東縣長饒慶鈴下午召開線上記者會表示，今日新增確診個案1例，為5月15日太麻里群聚相關延伸，台東疫情仍然嚴峻，端午節防疫措施，除了台東火車站自11日啟動快篩，為了防堵傳統市場成為防疫破口，也加強台東市中央市場防疫，假日進行分流管制。

饒慶鈴表示，星期六開放身分證字號尾數是雙號的民眾進入市場，單號則在星期日進入，限制消費時間1小時且禁止試吃，特別提醒到市場要記得帶手機和身分證，分流措施僅有例假日，直到疫情趨緩才解除。