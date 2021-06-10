基隆5萬件綜所稅3成未申報 議員憂心端節後臨櫃恐群聚

基隆市議員王醒之今天指出，財政部宣布15日起恢復臨櫃報稅服務，但北區國稅局安樂、中山、仁愛每年報稅期間辦理件數約5萬件，但至今仍有三成未申報，15日到月底前僅剩12個工作天，臨櫃辦理恐難消化人潮，提醒市政府要嚴防這個可能的防疫破口出現。

王醒之說，財政部昨宣布端午節後全台各地國稅局、分局、稽徵所開放臨櫃報稅。據瞭解，雖然目前全國綜合所得稅報稅已達七成、營所稅完成申報達八成，但全國仍約有190萬戶尚未完成。

王醒之表示，北區國稅局安樂、中山、仁愛，每年報稅期間辦理件數約5萬件，但至今仍有三成未申報。15日到月底前僅剩12個工作天，臨櫃辦理是否可能消化得了申請人潮，在三級警戒期間，提醒基隆市政府要嚴防這個可能的防疫破口在基隆出現。

王醒之指出，若扣除網路申報、稅額試算申報的民眾後，剩下的都是臨櫃申辦。如每個申辦案件約20到30分鐘，基隆市3個申辦現場安樂、七堵、信義即有群聚的風險，而第一線稅務人員更將陷染疫風險。

他說，基隆市與雙北已是重災區，該如何同步滾動檢討，加上近日民眾為了申請紓困要查所得資料，已同步帶來人潮。雖然基隆市稅務局已於1樓加開櫃檯，但屆時仍會有群聚的可能。

王醒之建請市府盡速研議報稅人潮預約、日期分流、現場安全距離之動線規畫，並且公布；呼籲中央疫情指揮中心即刻將稅務人員納入施打名單；近日盡速加強網路申報、線上取號之民眾宣傳。

財政部昨宣布，今年所得稅申報期限已全面延長1個月至6月底止，將不再延長；因應民眾報稅需求，各地區國稅局將妥善規畫高規格防疫措施，15日起恢復臨櫃報稅服務，但呼籲民眾盡量採網路及試算申報，以降低人流移動產生染疫風險。