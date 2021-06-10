花蓮在地農會推蔬菜箱宅配 外縣市訂購占9成

國內新冠肺炎疫情嚴峻，市場生意明顯下滑，花蓮縣蔬果合作社推出蔬果宅配箱，每週熱賣700箱，其中外縣市訂購量占9成，也開放民眾自行取貨，減少買菜群聚。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，花蓮縣政府輔導各農會及農產運銷單位開發蔬菜箱宅配，疫情期間取代實體店面，包括花蓮縣蔬菜運銷合作社、壽豐鄉農會有機蔬菜宅配箱、花蓮市農會無毒農業網路商城及花蓮鮮送平台等，都可網路購買。

花蓮縣蔬菜運銷合作社總務課長蕭能華說，每箱配有在地產的根莖類、花果類及香菇等，大箱約有14樣，適合4到6人家庭，售價新台幣650元；中箱有9至11樣，適合1至3人的小家庭，售價500元，每箱都是約一週份量。

蕭能華說，蔬菜箱販售的品項，來自花蓮逾900名在地農友，每項商品都有台灣農產品生產追溯QR Code，從進場到運送都有嚴格安全檢驗把關，推出3週平均每週可賣出700箱，外縣市訂購占9成，讓民眾在家也能購買新鮮蔬果。