「自煮」防疫蔬果超搶手 花蔬安全蔬菜箱1周銷700箱

疫情當頭，不少民眾在家「自煮」防疫，不需出外採買，在家就可宅配寄到的蔬菜箱十分搶手。花蓮縣蔬菜運銷合作社自疫情爆發後推出「花蔬安全蔬菜箱」，集合在地910戶農友產品，每箱約13樣，可供4至6人食用，每周銷量超過700箱，多數都是外地人下單。

國內疫情嚴峻，從5月19日起進入三級警戒，學校也停止到校上課，原本供應學生午餐的食材銷路受到影響，花蓮縣府即輔導主要產地壽豐鄉農會和花蓮市農會，開發蔬菜箱的宅配通路。

花蓮縣蔬菜運銷合作社推出的「花蔬安全蔬菜箱」，分成大箱、中箱兩種尺寸，大箱約有13樣蔬果，可供4到6人家庭食用；中箱9樣，適合1到3人的小家庭，都約1周的量。

花蔬總務課長蕭能華說，蔬菜箱供貨來源是縣內910戶在地農友產品，都是在地生產、完成台灣農產品生產追溯QR code的蔬果，品項包括葉菜根莖、瓜果類和香菇等，進場 、販賣時，會全面檢測是否有農藥殘留，為消費者做好把關。

「花蔬安全蔬菜箱」大箱650元、中箱500元，都是含運價；花蔬現場自取可省運費，大箱500元、中箱400元，取貨時間為下午4時至晚間8時，會有專人消毒後，協助搬上車，民眾免下車。開放宅配3周以來，每周至少賣出700箱。

除了花蔬，壽豐鄉農會有機蔬菜宅配箱（ https://www.shoufong.org/shopping/products?pid=67 ）、花蓮市農會無毒農業網路商城（ https://hcfa.org.tw/Default.aspx?u=Products&tm=1&ts=1 ）及花蓮鮮送平台（ https://goodfoods.com.tw/ ）都可網路購買。