花蓮各大風景區封閉 擅闖最高罰1萬5千元

本土新冠疫情嚴峻，全台三級警戒至6月28日，端午節連假將至，為避免遊客聚集成防疫破口，花蓮各景點均暫停開放，禁止民眾進入，警方也前往各風景區加強宣導及查處，若有遊客擅闖景點，可依照「傳染病防治法」第37條，開罰3千元到1萬5千元，已查獲8人，呼籲大家勿前往公告管制景點。

配合三級警戒防疫，東部海岸國家風景區管理處，將所管轄的封閉型服務空間，如奚卜蘭、花蓮、秀姑巒等遊客中心，以及開放型景點的鹽寮海濱、牛山、蕃薯寮、芭崎、石門、石梯坪、長虹橋等，全數暫停開放。另花蓮的戶外觀光景點，像是三棧溪、砂婆檔、翡翠谷、清水溪、崇德海岸水域活動及七星潭風景特定區，也公告禁止遊客進入。

花蓮縣警察局派員前往各風景區、景點及溪流查處，截至6月8日止，計舉發未遵守防疫規定的遊客有8件8人。縣警局長蔡丁賢表示，隨著疫情升溫，民眾防疫的警覺心提高，發現有人未戴口罩、八大行業偷營業或擅闖公告管制區域等，都會主動報案，警方防疫工作不鬆懈，維護大家的健康。

縣長徐榛蔚指出，端午連假將是防疫的一大考驗，呼籲鄉親和外地民眾，在防疫期間少移動、避群聚，「花蓮的好山好水永遠都在」，擅入公告管制景點皆會重罰，希望大家遵守防疫規定，戴口罩、勤洗手、少移動。