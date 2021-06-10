基隆議員籲政府引進醫療外行人快篩試劑 檢測自身健康

台灣疫情持續發燒，本身是律師的民進黨基隆市議會黨團總召鄭文婷，今天呼籲政府能夠適時引進醫療外行人的快篩試劑，讓民眾在疫苗到位之前，能夠隨時檢測自己的健康狀況，同時也讓孩子們某種程度可以到校上課。

鄭文婷今天表示，全國升級至三級警戒至今，大家似乎只能乖乖待在家裡減少與人的接觸，學校停課後更是許多家長噩夢的開始，全民心中不免對疫苗充滿期待，然而疫苗是不是真的會在未來2個月後全數到位，讓全民都能完成施打，這又是困擾民眾的一個大哉問。

鄭文婷表示，英國政府將快篩試劑廣鋪在各個便利商店、藥妝店等居家附近的小舖，英國民眾可以隨時到這些地方免費領取試劑；德國的狀況與英國相似，但德國的試劑是要付費的，全民透過這種快篩的方式隨時監測自己的身體狀況。

鄭文婷說，英、德兩國透過醫療外行人的快篩方式讓民眾即便在沒有解封，又沒有疫苗可以施打之前，可以有一個讓自己安心的方式繼續他們的生活。她認為，現階段台灣面臨的疫情程度，恐怕並非短時間就能夠獲得解決。

她指出，英、德兩國即便在解封後，仍然持續提供民眾快篩試劑，讓民眾可以隨時監測自己的健康狀況，這是一件在疫苗施打後仍可以持續做的事情。