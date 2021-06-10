基隆市場因疫情封閉 她竟坐封閉口拉開口罩狂吃還聊天

基隆市仁愛市場因疫情昨晚封閉，今天上午各出入口都用圍籬圍起，上午8點多，有一名婦人竟坐在封閉口騎樓一個塑膠架子上吃早餐，拿著一碗早餐吃，至少超過3分鐘，還和一名路過的民眾聊天。警方表示，外出就必須戴好口罩，在騎樓拿下口罩吃東西明顯違反規定，可處3千到1萬5千元。

基隆市成功市場攤商染疫風爆擴大，累計10名攤商確診。最初傳出3名豬肉攤商確診一度封市，開市不久，昨傳出有名豬肉攤商確診，再次封市到15日零時。基隆市府表示，成功市場186名攤商昨天接受PCR採核酸檢，又有6人確診，決定把封市時間延長到23日零時。

成功市場這次採檢確診攤商中，有1名攤商也在仁愛市場擺攤，仁愛市場也從昨晚6點起休市到24日的零時。

上午8點多，有一名婦人竟坐在封閉口騎樓一個塑膠架子上吃早餐，拿著一碗早餐吃，至少超過3分鐘，還和一名路過的民眾聊天。