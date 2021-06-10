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基隆仁愛市場撐了1個月仍停市 環保局消毒防病毒傳染
基隆市成功市場再傳多名攤商確診停市，其中1名豬肉攤商也在仁愛市場做生意，因此仁愛市場也從昨晚起停業。環保局今天上午前往仁愛市場1、2樓公共區域及周街道消毒，降低疫情傳染的可能性。
成功市場營運一波三折，上月傳出豬肉攤商確診，市府要求停業，停市期間再傳2名豬肉攤商確診。
市府成立專案小組處置，6月3日宣布壓制疫情，4日復市，不料8日再傳豬肉攤商確診。市府二度宣布停業一周，並對186名攤商做PCR檢測，昨天結果出爐，有2個豬肉攤商、2個雞肉攤商、1個水產攤商和1名與豬肉攤商有互動的小吃業者（列新北個案）確診。
基隆市長林右昌宣布成功市場休市時間延長到22日，23日零時復市。其中1名確診豬肉攤商也在仁愛市場營業，因此仁愛市場也從昨晚6時起休市到23日，24日零時復業，並對仁愛市場全數攤商做PCR檢測。
仁愛市場是基隆市中心主要傳統市場，2樓美食區也有不少知名店家。平日人潮眾多，昨晚休市後，今早市場1樓店家都未拉起鐵門做生意，騎樓也沒有人擺攤，顯得空盪盪。
環保局依據市府疫情指揮中心通報，今天上午9點起，以車載式噴霧消毒機、背負式噴霧消毒機前往仁愛區南新街51巷73之20號周邊、仁愛市場1、2樓公共區域及周邊區域、成功市場周邊消毒。
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