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民代結合和平島天顯宮 捐贈隔離衣、N95口罩助醫院抗疫

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員張淵翔（左二）、前立法委員謝國樑（左三）及和平島天顯宮代表，今天捐贈隔離防護衣、N95口罩給衛福部基隆醫院。圖／謝國樑服務處提供
基隆市議員張淵翔（左二）、前立法委員謝國樑（左三）及和平島天顯宮代表，今天捐贈隔離防護衣、N95口罩給衛福部基隆醫院。圖／謝國樑服務處提供

基隆市議員張淵翔、前立法委員謝國樑、和平島天顯宮代表，今天捐贈700件隔離防護衣、700個N95口罩給衛福部基隆醫院，感謝醫護人員為防疫的付出與辛勞，希望第一線人員能有充足的物資，減少染疫風險，好好照護病患。

基隆醫院受贈時表示，隔離防護衣及N95口罩對醫院來說，是最即時且實用的物資，院方會妥善分配給醫護人員，讓同仁在執行醫療救護工作時，能有完善防護，把感染風險降到最低。院方並對張淵翔、謝國樑、天顯宮及翟篤忠丶柳芬馨夫婦等善心人士協助，保護同仁安全表達感謝。

張淵翔說，台灣疫情仍處於高峰階段，他接到很多醫療人員反映，防護物資雖然無虞，但不知抗疫戰爭要打多久，物資能夠維持多久。他與謝國樑與民間友人商量後，結合和平島天顯宮管委會促成物資捐贈，感覺非常有意義。

謝國樑表示，疫情升溫，許多醫護同仁犧牲休息時間投入工作，還有不少退職醫護人員重回醫療第一線，為對抗病毒貢獻能力。他們冒著被感染的風險，守護民眾安全，因此希望盡一點心力，協助辛苦的醫療人員確保安全。

和平島天顯宮代表說，新冠肺炎疫情打亂了許多人的生活，但台灣人互助愛心沒被打亂，希望透過物資捐助，讓更多人看到社會上還有許多人默默在付出，值得鼓勵、感謝，大家要團結對抗病毒，共度難關。

基隆市和平島天顯宮與市議員張淵翔等人，今天捐贈隔離防護衣、N95口罩給衛福部基隆醫院。圖／謝國樑服務處提供
基隆市和平島天顯宮與市議員張淵翔等人，今天捐贈隔離防護衣、N95口罩給衛福部基隆醫院。圖／謝國樑服務處提供

謝國樑 醫護人員 疫情

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