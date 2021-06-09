民代結合和平島天顯宮 捐贈隔離衣、N95口罩助醫院抗疫

基隆市議員張淵翔、前立法委員謝國樑、和平島天顯宮代表，今天捐贈700件隔離防護衣、700個N95口罩給衛福部基隆醫院，感謝醫護人員為防疫的付出與辛勞，希望第一線人員能有充足的物資，減少染疫風險，好好照護病患。

基隆醫院受贈時表示，隔離防護衣及N95口罩對醫院來說，是最即時且實用的物資，院方會妥善分配給醫護人員，讓同仁在執行醫療救護工作時，能有完善防護，把感染風險降到最低。院方並對張淵翔、謝國樑、天顯宮及翟篤忠丶柳芬馨夫婦等善心人士協助，保護同仁安全表達感謝。

張淵翔說，台灣疫情仍處於高峰階段，他接到很多醫療人員反映，防護物資雖然無虞，但不知抗疫戰爭要打多久，物資能夠維持多久。他與謝國樑與民間友人商量後，結合和平島天顯宮管委會促成物資捐贈，感覺非常有意義。

謝國樑表示，疫情升溫，許多醫護同仁犧牲休息時間投入工作，還有不少退職醫護人員重回醫療第一線，為對抗病毒貢獻能力。他們冒著被感染的風險，守護民眾安全，因此希望盡一點心力，協助辛苦的醫療人員確保安全。