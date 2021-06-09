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基隆護國城隍廟前人行道整修 11線市公車改停臨時站
基隆市政府發包整修市中心忠一路護國城隍廟前人行道，公車處配合工程施工，明天起將城隍廟公車候車站移到相距約60公尺的孝二路85號前，共有11條公車路線乘客受影響。人行道工程預計11月間完工，公車站再遷回原址。
公車處表示，受影響的公車路線為102和平島、501國家新城、502建德國中、503鶯歌里、505大武崙、506壯觀里、508澳底漁港、509情人湖、801信義國中-國家新城、802八斗子-長庚醫院和803八斗子-信義國中-長庚醫院11線公車。
公車處說，停靠城隍廟站的公車，10日起改停靠孝二路85號前（原國際百貨對面）臨時站，請搭乘民眾注意及配合搭乘。
市府工務處表示，孝二路到孝四路間的忠一路人行道老舊，障礙物多，行人通行不便，因此發包整修，要把洗石子路面刨除，改鋪高壓混凝土地磚，並設置新式候車亭，重新建置變電設備，預計11月間完工。
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