快訊

台積電要多配股息了 每股配息增至2.75元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆護國城隍廟前人行道整修 11線市公車改停臨時站

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府發包整修市忠一路護國城隍廟前人行道，當地公車站牌明起移往孝二路85號前方。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包整修市忠一路護國城隍廟前人行道，當地公車站牌明起移往孝二路85號前方。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府發包整修市中心忠一路護國城隍廟人行道公車處配合工程施工，明天起將城隍廟公車候車站移到相距約60公尺的孝二路85號前，共有11條公車路線乘客受影響。人行道工程預計11月間完工，公車站再遷回原址。

公車處表示，受影響的公車路線為102和平島、501國家新城、502建德國中、503鶯歌里、505大武崙、506壯觀里、508澳底漁港、509情人湖、801信義國中-國家新城、802八斗子-長庚醫院和803八斗子-信義國中-長庚醫院11線公車。

公車處說，停靠城隍廟站的公車，10日起改停靠孝二路85號前（原國際百貨對面）臨時站，請搭乘民眾注意及配合搭乘。

市府工務處表示，孝二路到孝四路間的忠一路人行道老舊，障礙物多，行人通行不便，因此發包整修，要把洗石子路面刨除，改鋪高壓混凝土地磚，並設置新式候車亭，重新建置變電設備，預計11月間完工。

基隆市政府發包整修市忠一路護國城隍廟前人行道，當地公車站牌明起移往孝二路85號前方。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發包整修市忠一路護國城隍廟前人行道，當地公車站牌明起移往孝二路85號前方。記者邱瑞杰／攝影

公車 人行道 城隍廟

延伸閱讀

基隆今天+10累計破200例 成功市場已有9名攤商染疫

基隆社區籃球場旁如升營火 框網也遭殃 疑禁止打球有人洩憤

基隆成功市場疫情連環爆！2度停業再延長 仁愛也封市

防疫雪中送炭助弱勢 嘉義城隍廟捐嘉縣防疫民生物資

相關新聞

實聯制沒手機也不會寫字怎辦？ 員山鄉超貼心送長輩印章

農村鄉下有些長輩沒有智慧型手機，也不會寫字，遭拒於實聯制商店門外。宜蘭縣員山鄉接獲長輩抱怨後，在今天提出10項紓困方案中...

力挺在地瓜農 林姿妙幫忙促銷西瓜打電話訂購宅配到府

繼日前行銷壯圍鄉哈密瓜賣得不錯，縣長林姿妙今天幫忙促銷西瓜。她說，每年6月是宜蘭瓜果上市季節，為了協助農民度過疫情及銷售...

疫情衝擊宜蘭家扶捐款大減 申請急難救助金比去年多5倍

疫情期間民眾減少外出，造成社福機構獲得的捐款銳減。宜蘭家扶中心有時候一天裡，看不到1個人上門捐款，情況慘淡；但是這段期間...

花蓮山區降雨土石坍方 警移走1公噸巨石助民眾脫困

花蓮山區連日降雨，秀林鄉水源村山區下起滂沱大雨，邊坡土石坍方，20公尺道路被阻斷，還有4顆加起來約1公噸的巨石擋在路中，...

花蓮市公所減收5公有市場攤位5成租金 逾600攤商受惠

國內爆發新冠肺炎疫情，三級警戒持續重創經濟，百業蕭條，花蓮市長魏嘉嘉決定市內5個公有市場攤位使用費減半3個月，有627攤...

配合防疫第三級警戒 台東綠島、蘭嶼船班停航至28日

國內疫情嚴峻，考量台東綠島及蘭嶼醫療資源不足，配合政府防疫第三級警戒延長至28日，東部航務中心今表示，2離島船班停航至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。