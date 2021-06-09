實聯制沒手機也不會寫字怎辦？ 員山鄉超貼心送長輩印章

農村鄉下有些長輩沒有智慧型手機，也不會寫字，遭拒於實聯制商店門外。宜蘭縣員山鄉接獲長輩抱怨後，在今天提出10項紓困方案中，貼心送給全鄉70歲以上長輩每人一顆印章，這印章上刻有電話及姓名，特別做為實聯制使用。

鄉公所表示，疫情期間進出商店或洽公都要實聯制，如果沒有手機掃QRcode，就得用手寫，但鄉下有些上年紀長者，他們沒手機也不會寫字，有人寫字慢又擔心醜，每次進入商店都有「心理障礙」，甚至就不進去，公所為解決長輩困難，決定刻送印章，只要進店前蓋一下，比寫字或掃描都快。

鄉長張宜樺表示，以「自來水章」刻上長者的姓名及電話，使用時不必印泥，全鄉70歲以上長輩近3800人，每個印章成本100多元，因支出費用較高，公所也歡迎企業贊助，若有不足部分，將動用第二預備金支應，感謝鄉民代表會支持。

員山鄉公所今祭出的10項紓困防疫措施，包括每戶發放防疫口罩10個、漂白水1瓶；70歲以上長輩發送一顆印章(實聯制使用)；低收入戶6、7月份每月加發1000元紓困金；低收入戶、列冊獨居老人發放防疫包；列冊獨居老人送餐服務至三級警戒解；簽約商家的廢棄物清除處理費免收3個月，視疫情狀況調整；幼兒園學雜費減免1個月，活動費減收；三級警戒期間委外場館租金減免；配合員山鄉農會提供農民行銷農產品管道、媒合販售平台；協助伴手禮業者網購連結、餐廳小吃業者宣傳單張。