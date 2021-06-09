快訊

屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

實聯制沒手機也不會寫字怎辦？ 員山鄉超貼心送長輩印章

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭員山鄉公所決定送給全鄉70歲以上長輩，每人一個刻有電話及姓名的「自來水章」，進出實聯制場所蓋一下，比寫字或掃QRcode都快，不再有心理障礙。圖／讀者提供
宜蘭員山鄉公所決定送給全鄉70歲以上長輩，每人一個刻有電話及姓名的「自來水章」，進出實聯制場所蓋一下，比寫字或掃QRcode都快，不再有心理障礙。圖／讀者提供

農村鄉下有些長輩沒有智慧型手機，也不會寫字，遭拒於實聯制商店門外。宜蘭縣員山鄉接獲長輩抱怨後，在今天提出10項紓困方案中，貼心送給全鄉70歲以上長輩每人一顆印章，這印章上刻有電話及姓名，特別做為實聯制使用。

鄉公所表示，疫情期間進出商店或洽公都要實聯制，如果沒有手機掃QRcode，就得用手寫，但鄉下有些上年紀長者，他們沒手機也不會寫字，有人寫字慢又擔心醜，每次進入商店都有「心理障礙」，甚至就不進去，公所為解決長輩困難，決定刻送印章，只要進店前蓋一下，比寫字或掃描都快。

鄉長張宜樺表示，以「自來水章」刻上長者的姓名及電話，使用時不必印泥，全鄉70歲以上長輩近3800人，每個印章成本100多元，因支出費用較高，公所也歡迎企業贊助，若有不足部分，將動用第二預備金支應，感謝鄉民代表會支持。

員山鄉公所今祭出的10項紓困防疫措施，包括每戶發放防疫口罩10個、漂白水1瓶；70歲以上長輩發送一顆印章(實聯制使用)；低收入戶6、7月份每月加發1000元紓困金；低收入戶、列冊獨居老人發放防疫包；列冊獨居老人送餐服務至三級警戒解；簽約商家的廢棄物清除處理費免收3個月，視疫情狀況調整；幼兒園學雜費減免1個月，活動費減收；三級警戒期間委外場館租金減免；配合員山鄉農會提供農民行銷農產品管道、媒合販售平台；協助伴手禮業者網購連結、餐廳小吃業者宣傳單張。

張宜樺表示，中央有其紓困方案，鄉公所這次的紓困是兼顧弱勢與一般民眾，希望雪中送炭，未來將視疫情發展狀況滾動式檢討。

宜蘭員山鄉公所決定送給全鄉70歲以上長輩，每人一個刻有電話及姓名的「自來水章」，進出實聯制場所蓋一下，比寫字或掃QRcode都快，不再有心理障礙。圖／讀者提供
宜蘭員山鄉公所決定送給全鄉70歲以上長輩，每人一個刻有電話及姓名的「自來水章」，進出實聯制場所蓋一下，比寫字或掃QRcode都快，不再有心理障礙。圖／讀者提供

實聯制 獨居老人 疫情

延伸閱讀

電信三雄挺高雄防疫 中華電信、台哥大、遠傳OTT平台免費看

鄉公所內有瀑布？嘉縣山區大豪雨 中埔竹崎多處傳淹水

紓困金今入帳 無帳戶者靠郵差

手足無情？兄姊提告盜領遺產100元 么弟判刑2月

相關新聞

實聯制沒手機也不會寫字怎辦？ 員山鄉超貼心送長輩印章

農村鄉下有些長輩沒有智慧型手機，也不會寫字，遭拒於實聯制商店門外。宜蘭縣員山鄉接獲長輩抱怨後，在今天提出10項紓困方案中...

疫情衝擊宜蘭家扶捐款大減 申請急難救助金比去年多5倍

疫情期間民眾減少外出，造成社福機構獲得的捐款銳減。宜蘭家扶中心有時候一天裡，看不到1個人上門捐款，情況慘淡；但是這段期間...

力挺在地瓜農 林姿妙幫忙促銷西瓜打電話訂購宅配到府

繼日前行銷壯圍鄉哈密瓜賣得不錯，縣長林姿妙今天幫忙促銷西瓜。她說，每年6月是宜蘭瓜果上市季節，為了協助農民度過疫情及銷售...

花蓮山區降雨土石坍方 警移走1公噸巨石助民眾脫困

花蓮山區連日降雨，秀林鄉水源村山區下起滂沱大雨，邊坡土石坍方，20公尺道路被阻斷，還有4顆加起來約1公噸的巨石擋在路中，...

花蓮市公所減收5公有市場攤位5成租金 逾600攤商受惠

國內爆發新冠肺炎疫情，三級警戒持續重創經濟，百業蕭條，花蓮市長魏嘉嘉決定市內5個公有市場攤位使用費減半3個月，有627攤...

配合防疫第三級警戒 台東綠島、蘭嶼船班停航至28日

國內疫情嚴峻，考量台東綠島及蘭嶼醫療資源不足，配合政府防疫第三級警戒延長至28日，東部航務中心今表示，2離島船班停航至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。