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力挺在地瓜農 林姿妙幫忙促銷西瓜打電話訂購宅配到府
繼日前行銷壯圍鄉哈密瓜賣得不錯，縣長林姿妙今天幫忙促銷西瓜。她說，每年6月是宜蘭瓜果上市季節，為了協助農民度過疫情及銷售優質農產品，鼓勵民眾多利用電話訂購，品嘗西瓜好滋味，安心防疫並支持農民。
宜蘭西瓜主要種植在蘭陽溪中下游的高灘砂礫地，環境特殊、砂質土壤透水性佳、表層富含豐富有機質，且汲取中央山脈潔淨水源，成為西瓜美味關鍵。
縣長林姿妙表示，今年氣候良好，西瓜品質優良、鮮甜多汁，歡迎民眾多加訂購，利用電話訂購宅配到府，洽詢專線：五結鄉農會9501161#227、壯圍鄉農會9385001#67、員山鄉農會9222161#28。
林姿妙還教導民眾3個步驟、10秒挑選西瓜的撇步，第一挑選果形端正、飽滿，頭尾一致，蒂頭果梗新鮮，略有捲曲；第二挑選外皮光滑，瓜皮花紋分布密集；第三輕拍瓜身，聽聲音咚咚響亮，就是美味好西瓜。防疫期間，請大家儘可能待在家，享用鮮甜多汁的西瓜，保護自己也保護他人。
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