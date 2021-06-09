疫情衝擊宜蘭家扶捐款大減 申請急難救助金比去年多5倍

疫情期間民眾減少外出，造成社福機構獲得的捐款銳減。宜蘭家扶中心有時候一天裡，看不到1個人上門捐款，情況慘淡；但是這段期間，申請發放急難救助金共32戶，幾乎是去年同期的5倍。

宜蘭家扶中心表示，該中心親自上門的捐款人佔了不少比例，但因疫情期間大家都避免出門，使得最主要的捐款來源大幅下降，有時一天不見一個人來，他們正在考慮是否要開辦線上小額捐款，盼善心人士共伸援手。

這段疫情期間，全國八大行業停止營業、學校停課，衝擊很多行業減少收入，家扶中心所扶助家庭媽媽經常在這些行業擔任清潔打掃工，沒有收入，急需救助，家扶中心最近接獲申請發出32戶急難救助金，每戶2萬元。

家扶表示，其實2萬元對一個家庭而言，三餐要花費真的很不夠，最近他們也將發動募集物資，分流送出各項民生物資給需要的家戶，幫助他們度過難關。