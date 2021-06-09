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感謝第一線員警防疫辛勞 警政署長請台東警吃元氣便當

中央社 / 台東縣9日電

警政署長陳家欽慰勉第一線員警協助防疫辛勞，今天中午請台東員警吃200元便當，離島的蘭嶼、綠島也同步享用，員警感謝署長的便當送暖。

綠島分駐所長今天中午特別幫值班的4名員警準備了豐富的中餐，便當內的菜幾乎滿出來，還有水果。這是警政署長陳家欽送給員警的「元氣便當」，今天中午台東縣警察局員警同步享用。

關山分局的員警特別感謝署長，有女警表示，「署長愛心便當送暖，永不退縮」。

台東縣警察局表示，陳家欽為慰勉台東縣警察局基層員警堅守防疫崗位辛勞付出，特別安排於今日中午贈送200份要價200元的便當及水果，分別送各警察分局暨直屬隊，慰勞勤務繁重之第一線同仁，讓員警在辛勞的勤務中，能補充滿滿營養，繼續面對接下來的防疫作戰。

另外，蘭嶼及綠島基層員警肩負離島防疫第一線，也事先規劃於中午前同步送達，使離島同仁感受到署長愛心。

台東縣警察局表示，為防杜新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散，這段期間警方全力投入各項防疫工作，繁重勤務加上面對看不見的敵人，身心相當緊繃，收到署長贈送的元氣便當時，令人感到驚喜，感謝署長適時暖心贈送上百元的便當，給予同仁加油打氣，以及為第一線同仁爭取疫苗的施打，讓同仁有更良好的保護。

便當 警察 台東

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