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花蓮山區降雨土石坍方 警移走1公噸巨石助民眾脫困

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮山區連日降雨，秀林鄉水源村山區邊坡土石坍方，有4顆加起來約1公噸的巨石擋在路中，員警獲報到場協助移動石塊。圖／警方提供
花蓮山區連日降雨，秀林鄉水源村山區邊坡土石坍方，有4顆加起來約1公噸的巨石擋在路中，員警獲報到場協助移動石塊。圖／警方提供

花蓮山區連日降雨，秀林鄉水源村山區下起滂沱大雨，邊坡土石坍方，20公尺道路被阻斷，還有4顆加起來約1公噸的巨石擋在路中，每顆均重達約250公斤。警方冒雨先用繩索固定路中大石塊，再駕駛巡邏車陸續將大石拉到路旁，最後引導受困車輛慢慢下山，順利解圍。

受到梅雨鋒面影響，秀林水源山區在6月7日晚間連續下起大雨，造成邊坡坍方，4顆大石擋住去路，讓用路人無法下山只好報警。面對總重約1公噸的巨石，員警深知根本無法徒手挪開，於是利用車上的備用繩索，將兩端分別固定於巡邏車和巨石上，在大家的努力下，將石塊緩緩移開，前後耗盡1個小時終於完成救援任務。

吉安分局水源派出所長曾憲維表示，在7日晚間8時左右，獲報在轄區向陽山步道有人車受困，經前往發現該處因山區大雨造成土石坍塌，道路約有20公尺遭到覆蓋，導致車輛無法通行，員警隨即冒雨將備用繩索固定於巡邏車下方，利用車輛拉力陸續挪開路中的4顆巨石，引導受困的1車2人安全下山。

吉安警分局表示，警察機關維護治安交通及為民服務的天職責無旁貸，警方除了持續嚴格執行政府的防疫警戒策略，若民眾遇見危急時刻，請勿自行處理，可求助警方及救難人員救援，以維護自身安全。

花蓮秀林水源山區下起大雨，造成邊坡坍方，警方到場協助排除石塊。圖／警方提供
花蓮秀林水源山區下起大雨，造成邊坡坍方，警方到場協助排除石塊。圖／警方提供

吉安 警察 梅雨

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