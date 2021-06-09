花蓮市公所減收5公有市場攤位5成租金 逾600攤商受惠

國內爆發新冠肺炎疫情，三級警戒持續重創經濟，百業蕭條，花蓮市長魏嘉嘉決定市內5個公有市場攤位使用費減半3個月，有627攤攤商可受惠。此外，營業使用的公有房地同樣減租3個月。

魏嘉賢昨天宣布，市內的重慶、中山（市八）、復興、中華及大同5個市場，從這個月起到8月，攤位使用費減半。此外，營業使用的公有房地從5月至7月減租一半，承租戶今年上半年租金原繳款期限到7月底，可緩繳一個月。復興市場客家專區及好農市集公開招租案，同樣從5月到7月減租一半。

疫情開始後，魏嘉賢多次到傳統市場關切。他說，這波疫情影響很大，公有市場受到強烈衝擊，全市消費人次最多的重慶市場，以往只要是周休二日一定擠滿人，這次卻有攤商反映，上午10點過後就變得很冷清，疫情讓傳統市場的買氣大不如前，生意明顯滑落超過一半，且市場裡的小吃攤，也因為三級警戒全面禁止內用，只能外帶，來客量減少成本還增加，讓攤商大呼吃不消。