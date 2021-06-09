累積雨量不到百毫米 台東2期稻休耕否難預測

中央社 / 台東縣9日電

台東近期2波雨勢累計雨量僅有78.5毫米，二期稻作是否休耕目前無法預測。不過，瞬間暴漲溪水沖毀池上和關山農田灌溉引水設施，所幸水稻已進入收割期未受影響。

從6月4日至7日颱風彩雲和梅雨滯留鋒相繼而來，台東地區5、6日出現明顯雨勢，原已斷流的縱谷地區農田灌溉主要溪流鹿野溪、鹿寮溪和新武呂溪均出現暴漲溪水。

尤其是新武呂溪的滾滾洪水沖毀關山圳和池上圳的擋水土牆，水圳無法進水；所幸，近日水稻田已進入收割期未受影響。

池上青農魏瑞廷今天表示，目前一期稻已經進入收割期，收割前必須放水，機械才能進入田間，因此水圳取水口沖毀不受影響。

農田水利署台東管理處長莊進忠表示，這幾天下的雨足夠讓水稻田保濕，目前已暫不需要進水；再者，這幾天沖毀的擋水土堤就能修好，關山圳和池上圳就會恢復供水。

至於7月即將開始插秧的2期稻是否要休耕，莊進忠表示，因為台東沒有水庫，灌溉用水直接取自溪流，原本希望這波雨勢能為集水區帶來超過300毫米累積雨量，但降雨不如預期，但也有可能月底來個低氣壓，因此無法預測。依中央氣象局統計資料，台東地區從4日至7日的累積雨量僅有78.5毫米，雨勢集中在6日。

台東 雨量 氣象局

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