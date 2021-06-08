宜蘭設2疫苗接種中心 估11日前完工

宜蘭縣長林姿妙今下午在線上記者會表示，隨疫苗即將到位，為提升接種速度，縣府分別於溪南、溪北設置疫苗接種中心，預計11日前完成，加上醫院等處，每天接種能量可達1萬人。

宜蘭縣今天沒有新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案。宜蘭縣政府表示，隨著國際援助及政府採購的疫苗即將到位，已指示相關單位在「宜蘭運動公園體育館」和「羅東文化工場」設置疫苗接種中心，同時招募並結合醫院及基層診所醫護人力，提升疫苗接種率。

縣府指出，疫苗接種中心5日開始施工，預計11日前完成，等疫苗到位後，可分別於溪南、溪北各增加4條接種動線，提供每日2880人次接種服務，除了疫苗接種中心，縣內加上醫院、診所及120個機動接種分站等，宜蘭縣一天的接種能量可達1萬人。

縣府指出，溪北的「宜蘭運動公園體育館」為室內型疫苗中心，溪南的「文化工場」則是活動式中心。宜蘭運動公園體育館作為溪北疫苗接種中心，內部配置報到區、等候區、接種區及留觀區，並提供足夠的停車空間，方便縣民接種疫苗。

溪南的文化工場則是以活動式鋼構組合屋建置，機動性高且可快速組裝和移動，能夠接續安排至其他地點服務，這2處疫苗接種中心，都具備夜間服務功能，可分流白天上班的族群接種，共同提升防疫能量。

此外，縣府表示，近期宜蘭的個案多半來自其他縣市，尤其是台北市、新北市，由於礁溪鄉與雙北來往密切，經縣府與礁溪鄉公所討論後，特別針對整個礁溪鄉進行清消，並由鄉村里幹部加強宣導，協助村民落實防疫及自主健康監測，並在確診個案足跡的地區，提供戶外篩檢服務，及早遏止可能的感染源，保護縣民健康。