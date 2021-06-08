因應疫情 花蓮多處公有市場租金減半

因應新冠肺炎疫情，不少民眾減少外出，市場生意受到影響，花蓮縣內多處鄉鎮市公所推出公有市場攤位租金減半方案，花蓮市、吉安鄉實施3個月，鳳林鎮一口氣減半年，減輕攤商負擔。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，全台3級警戒，民眾生活受到約束，攤商生意大受影響。花蓮市公所、吉安鄉公所宣布6月至8月公有市場租金減半，以花蓮市5個市場共600多攤為例，每月租金收入減少約新台幣50萬元。

消費人次最多的花蓮市重慶市場，有攤商反映，疫情後生意滑落至少一半以上，市場內的小吃攤因限制只能外帶，成本增加，實在吃不消。

吉安鄉公所建設課長吳印浴指出，3處公有市場，總攤位近160攤，因應疫情，除了租金減半，每週定時環境消毒、實施實聯制，也宣導自主分流，推動至今，民眾配合度很高。

位在花蓮中區的鳳林鎮公所，同樣對鎮內公有市場、慢城公園美食街攤位租金減半，自6月至11月，一口氣實施半年。秘書徐誌謙說，不少攤位因疫情停止營業，希望透過租金減半，降低攤商經濟壓力。