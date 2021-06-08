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累計4豬肉攤商確診…基隆成功市場消毒 有民眾常買豬肉不擔心

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆成功市場4豬肉攤確診大消毒，有民眾常買豬肉不擔心。記者游明煌／攝影
基隆成功市場4豬肉攤確診大消毒，有民眾常買豬肉不擔心。記者游明煌／攝影

基隆市成功市場第四位豬肉攤商染疫，市場今天起封閉休市1周，有民眾受訪表示，希望趕快消毒後再開放，他豬肉都是來這裡買，不怕。市長林右昌說，民眾到菜市場買菜，生鮮肉品攤商一律「雙罩一套」，並禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品。

今天下午環保局到成功市場周遭進行大消毒，市場已經封閉停市1周。現場有一名男子騎車到現場關心，他說，他都來成功市場買豬肉，不必過度擔心，消毒後如果開放，他會再來，消毒過後不必太擔心。

林右昌在下午線上記者會指出，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增本土219例個案，基隆市新增8例，其中包括2名護理之家工作人員、1名養護中心住民。

林右昌指出，7日的3名確診個案中，其中案11454是成功市場攤商，由於市場從5月20日起休市到6月4日零時解除隔離，就目前疫調所知，這名個案跟之前成功市場的個案並無密切接觸，攤位位置也是市場邊緣角落，與之前個案並未緊鄰，並非熱區匡列者。

林右昌指出，成功市場先前3名染疫攤商，疫調結果發現3人都是豬肉攤商，這次確診的個案11454也是豬肉攤商，這之間是否有所關聯，也待專家進一步釐清。

林右昌指出，傳統市場是防疫的重要防線，也是他一直最憂心的部分，當初SARS一開始是從廣州市場發生，至於新冠肺炎源頭也是在武漢的華南海鮮市場，基隆市並沒有養豬戶或屠宰場，豬肉來源大多是桃園市，少部分來自台北市，目前也正在追查、匡列運送跟去骨作業的人員。

林市長最後宣布，他下令提高傳統市場的防疫要求，所有販賣雞、鴨、魚、豬、牛等生鮮肉品的攤商，即日起一律比照崁仔頂市場，採取「雙罩一套」的防疫措施，並且禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品。

基隆成功市場4豬肉攤確診大消毒，有民眾常買豬肉不擔心。記者游明煌／攝影
基隆成功市場4豬肉攤確診大消毒，有民眾常買豬肉不擔心。記者游明煌／攝影

林右昌 生鮮

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