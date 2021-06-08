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台東長照機構住民、照服員全面快篩 盼提前打疫苗

中央社 / 台東縣8日電

台東縣今天連續第6 天新冠肺炎零確診，縣長饒慶鈴表示，已規劃好疫苗快打站，並特別為住宿型長照機構住民及照服員進行全面快篩，也呼籲中央將長照機構的疫苗施打順位提前。

台東縣政府下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）例行性疫情說明線上記者會，台東縣連續6天零確診，累計確診21例。自5月27日開辦社區快篩站，截至7日止，包含豐年機場，全縣已有16處快篩站，已完成1648人次快篩、4人陽性，後續經PCR檢測2人確診，為案7815、7816。

饒慶鈴指出，有鑑於北部有長照機構爆發群聚感染，台東縣自行購買2500劑快篩試劑，針對長照機構住民及照服員全面快篩。

至於未來若大規模施打疫苗，饒慶鈴表示，目前縣內17個醫療院所及13個衛生所，預估每天最多可施打3450人，另也成立「快打站」，包含慈濟靜思堂及體育館，每天最多施打4800人；若疫苗數量充足，單日最大施打量可達8250人。

而住宿型長照機構住民及工作人員，也成立機動接種隊到機構施打。

饒慶鈴再次呼籲民眾端午不返鄉、不跨縣市移動、不群聚，減少不必要外出。大武分局5日夜間查獲7人聚賭的職業賭場案，除依刑法賭博罪、社會秩序維護法移送之外，另函送衛生局依傳染病防治法每人裁罰新台幣6萬元。民眾應「停止室內5人以上、室外10人以上」聚會，避免觸法及造成防疫破口。

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