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台東為弱勢開辦微型保險 照顧意外時基本保障

中央社 / 台東縣8日電

台東卑南鄉民朱姓男子3月底發生工安意外，導致右眼球受傷送醫治療，縣長饒慶鈴獲知表達關心，協助申辦微型保險意外失能理賠，今天將理賠金12萬元交給朱男，讓他非常感謝。

為讓經濟弱勢者在遭逢意外時有基本的保障，台東縣政府109年11月起特別媒合中國人壽保險公司及財團法人南山人壽慈善基金會合作開辦微型保險。

饒慶鈴表示，納保對象為中（低）收入符合承保條件的縣民，給予一年期微型團體傷害保險，保障金額最高新台幣30萬元，今年2月擴大投保對象，主動納入縣內15至65歲（身障者至70歲）的低收、中低收入及身心障礙者也享有保障，全縣總計1萬519人受惠。

縣府社會處指出，推展各項老人、身障、兒童及婦女等社會福利服務，除社會救助、急難醫療等現金救助，也發給實物銀行物資，減輕安家購置民生用品的負擔。

另提供就業支持，對於有就業意願的中低收入戶，提供就業交通補助、獎勵津貼及課後安親費補助、職業訓練課程等。社會處也提醒，如有理賠情事發生時，應於10日內將意外事故及傷害狀況主動聯絡告知社會處社會救助科或中國人壽、南山人壽諮詢。

保險 身障者 饒慶鈴

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