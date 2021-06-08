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疫情影響家長上班沒法顧 宜蘭仍有315名嬰幼兒送托

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
圖／宜蘭縣政府社會處提供
圖／宜蘭縣政府社會處提供

全國三級警戒延長至6月28日，宜蘭縣內20間公私立托育機構及居家保母持續停托，12家親子館仍舊休館。家長因工作關係，而無法照顧孩童，社會處長林蒼蔡表示，父母以照顧幼兒為優先，可請防疫照顧假或家庭照顧假，若真有送托需求，可與居家托育服務中心聯繫。

宜蘭縣內0至2歲嬰幼兒共5656人，居家保母則有329位；溪南、溪北各設有一家居家托育服務中心，以媒合家長尋找適合的保母。受到疫情影響，居家保母也停托，家長可依比例辦理退費。只是，有些人要工作並無法長時間請假，社會處表示尊重其決定，也安排配套措施。保母和家長簽署協議書，對於防疫相關規定有共識，就能進行收托。

截至今天，宜蘭縣內送托嬰幼兒有315位，保母為218人，他們每人最多照顧2名幼童。在收托期間，居服中心會嚴格列管，保母每天得量測、記錄幼兒體溫後，都要回報居服中心。

另外，保親雙方得留意家中成員是否有接觸史，例如居家隔離、居家檢疫者等對象；倘若出現身體不適、發燒等症況，除了趕緊就醫，也會停止收托服務。林蒼蔡也提醒家長不要掉以輕心，若有外縣市親人到來，建議不要這段時間來訪，避免增加風險。

保母 托育

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