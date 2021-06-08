急難救助案件增10幾倍 花蓮遠百捐粽子禮盒助家扶

疫情嚴峻，家長停班、減班收入變少，孩子停課在家增加生活開銷，花蓮家扶中心不但申請急難救助案件比上個月增加10幾倍，受贈金額也跟著減少，許多弱勢家庭需要援助。遠東百貨花蓮店挑選人氣粽子禮盒捐給家扶中心，希望共度疫情難關。

花蓮家扶中心施政延主任表示，受疫情影響，家長停班、減班造成經濟收入短少，善款不多，對家扶所幫助的弱勢家庭造成很大的影響，急難救助金的申請案件比以往多了10幾倍。非常感謝遠百花蓮店贈送的愛心粽子，除了讓家庭有端午節的過節氣氛外，也即時關心弱勢家庭的需要，相信大家都能平安挺過疫情當下的難關。

遠百花蓮店長黃永芳說，在疫情期間，想到家扶中心受助童在此時資源可能更匱乏，便挑選百貨異國食品館人氣禮盒30盒捐贈家扶，盼在疫情期間仍能回饋社會。

黃說，因應三級警戒，遠百不分平假日營業時間縮短為中午12點至晚間8點，加強消毒、落實「實聯制」管控，近期來客交易確實有下降趨勢，顯示鄉親都有好好待在家，而端午節連假將至，呼籲大家盡量不移動，做好防疫措施。