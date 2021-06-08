快訊

沒有副作用表示疫苗無效？接種疫苗前先看常見QA

基隆嶼和平島公園等景區 延長關閉至28日

中央社 / 基隆8日電

因應三級警戒延長至28日，基隆市政府與北海岸及觀音山國家風景區管理處合作的和平島公園、情人湖公園，及市府轄管的基隆嶼等風景區，延長關閉至28日，以維護民眾安全。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，包含北觀處的和平島公園、情人湖公園及市府轄管的基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道和大武崙砲台步道等風景區域，因應三級警戒延長關閉至28日。

曾姿雯說，觀銷處除在風景區張貼防疫措施告示牌，加強觀光景區及工程的防疫宣導外，為維護民眾安全，基隆嶼已於5月15日封島，原預計於14日解除封島，配合三級警戒延長封島時間至28日。

曾姿雯表示，為維護登島船家的權益，退還延長封島期間碼頭設施使用費，以減輕基隆嶼船家業者的負擔，此外，基隆市東、西岸旅遊服務中心、基隆觀光巴士及台灣好行濱海奇基線，同步配合三級警戒暫停服務至28日，以落實防疫，維護旅客及民眾的安全。

基隆嶼 三級警戒 和平島

延伸閱讀

基隆和平島、基隆嶼、情人湖等各景區延長關閉到28日

山頂燈塔、環島步道景觀盡收眼簾！「基隆嶼」三合一山海美景之旅

形同軟性封島！台東綠島、蘭嶼船班全停 僅剩空中航運

因應疫情綠島、蘭嶼有民宿建議封島 2鄉長：會往上反映

相關新聞

疫情影響家長上班沒法顧 宜蘭仍有315名嬰幼兒送托

全國三級警戒延長至6月28日，宜蘭縣內20間公私立托育機構及居家保母持續停托，12家親子館仍舊休館。家長因工作關係，而無...

台東市場、賣場限時採購 中央市場假日依身分證號分流

中央流行疫情指揮中心昨宣布全國疫情警戒第三級延長至6月28日，台東縣政府財政及經濟發展處今天宣布，配合經濟部管制市場及各...

基隆市警三分局5派出所裝滅菌門 員警及民眾全身都消毒

因應疫情升溫，基隆市議員楊秀玉，因身兼警察之友會第三辦事處主任，她陸續幫忙在第三分局轄內5個派出所安裝「滅菌門」，讓員警...

基隆和平島、基隆嶼、情人湖等各景區延長關閉到28日

因應中央宣布疫情三級警戒延長至6月28日，基隆市政府今天表示，和平島公園、情人湖、基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布...

東基行動早療 宅家治療不中斷

三級防疫警戒再度延長，避免早療童治療中斷，台東基督教醫院推出「行動早療」，治療師、心理師錄製「行動早療陪你玩」系列影片，...

防居隔垃圾成防疫破口 花蓮GPS監控

花蓮縣環保局為避免居家隔離者產出的垃圾，成防疫破口，除委託專門的清除業者及機構處理外，清運過程更全程GPS監控，掌握廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。