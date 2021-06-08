基隆嶼和平島公園等景區 延長關閉至28日

因應三級警戒延長至28日，基隆市政府與北海岸及觀音山國家風景區管理處合作的和平島公園、情人湖公園，及市府轄管的基隆嶼等風景區，延長關閉至28日，以維護民眾安全。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，包含北觀處的和平島公園、情人湖公園及市府轄管的基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道和大武崙砲台步道等風景區域，因應三級警戒延長關閉至28日。

曾姿雯說，觀銷處除在風景區張貼防疫措施告示牌，加強觀光景區及工程的防疫宣導外，為維護民眾安全，基隆嶼已於5月15日封島，原預計於14日解除封島，配合三級警戒延長封島時間至28日。

曾姿雯表示，為維護登島船家的權益，退還延長封島期間碼頭設施使用費，以減輕基隆嶼船家業者的負擔，此外，基隆市東、西岸旅遊服務中心、基隆觀光巴士及台灣好行濱海奇基線，同步配合三級警戒暫停服務至28日，以落實防疫，維護旅客及民眾的安全。