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台東市場、賣場限時採購 中央市場假日依身分證號分流
中央流行疫情指揮中心昨宣布全國疫情警戒第三級延長至6月28日，台東縣政府財政及經濟發展處今天宣布，配合經濟部管制市場及各大賣場人流，避免群感染聚，台東市中央市場集規畫「擴大管制區段」，須依身分證單雙號分流採買，各市場、 賣場消費限1小時、減少現金交易，本周六日逢端午連假。縣長饒慶鈴建議民眾「少去多買、一次購足、減少逗留」。
經濟部昨天下午召開線上會議，授權各縣市規畫市場、賣場規畫防疫 ，達到分散人流目的，縣府即著手規畫。
財經處長盧協昌說，目前全縣唯一擴大管制區段的市場就是中央市場，假日分流管制，周六身分證尾數雙數可進出採買，周日改為單數。盧協昌說，縣府擔心端午連假會出現大量採買人潮，所以才規畫分流。
他說，目前建議賣場內1坪1人，剛好是1.5公尺乘1.5公尺的空間，符合社交空間距離規定，外縣市有賣場規定出一人才進一人，也是不錯的方式。
台東市公所管理的中央、開封及大同市場上月24日就請義警進駐，協助站崗管制人流防疫，規畫特定出入口，並要求實聯制、量體溫等防疫作業，半個多月來成效良好。
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