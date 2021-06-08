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基隆市警三分局5派出所裝滅菌門 員警及民眾全身都消毒
因應疫情升溫，基隆市議員楊秀玉，因身兼警察之友會第三辦事處主任，她陸續幫忙在第三分局轄內5個派出所安裝「滅菌門」，讓員警進入時多一道消毒程序，保障個人安全。
楊秀玉今天說，「滅菌門」是利用裝設手部感應式的方式，讓進入洽公民眾及員警能從頭到腳徹底消毒，更為比較徹底，和一般只有噴手部的方式更為周全，對員警和民眾都比較好。
楊秀玉表示，警察身為第一線防疫人員，受理報案與民眾接觸頻繁，擔心執勤員警長期暴露在高風險環境，染疫風險極高，為使員警及報案民眾能有多一分保障，因此協助裝感應式滅菌門。
第三分局分局長呂芳逸提醒員警及民眾，應落實手部衛生、佩戴口罩、減少不必要移動、活動或集會等措施，感謝楊議員贈送滅菌門，讓員警進出時，能透過噴出稀釋過的次氯酸水消毒，多一層保障。
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