基隆和平島、基隆嶼、情人湖等各景區延長關閉到28日

因應中央宣布疫情三級警戒延長至6月28日，基隆市政府今天表示，和平島公園、情人湖、基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等風景區域，都再公告都延長關閉至6月28日，提醒民眾注意。

基隆市政府觀光及城市行銷處持續進行風景區、旅宿及觀光運具服務的防疫管制措施，觀光及城市行銷處長曾姿雯今天說，因應疫情發展，市府觀銷處在風景區防疫方面除張貼防疫措施告示牌，加強轄管觀光景區及工程的防疫宣導。

基隆嶼5月15日封島，原預計於6月14日解除封島，今配合三級警戒再延長封島時間至6月28日，同時為了維護登島船家的權益，退還延長封島期間碼頭設施使用費，以減輕基隆嶼船家業者負擔。

基隆市東、西岸旅遊服務中心、基隆觀光巴士及台灣好行濱海奇基線，配合第三級警戒暫停服務至6月28日，以落實防疫，維護旅客及民眾之安全。